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DTB Başkanı Tefenlili: “Öğretmenler aydınlık yarınlarımız”

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, öğretmenlerin geleceğimiz olduğunu ve çocukların onlara emanet edildiğini belirtti.

DTB Başkanı Tefenlili: “Öğretmenler aydınlık yarınlarımız”

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, öğretmenlerin geleceğimiz olduğunu ve çocukların onlara emanet edildiğini belirtti. Zor şartlarda birçok fedakarlıkta öğretmenlerin bulunduğunu söyleyen Tefenlili, “Çocuklarımızı yetişkin birer insan oluncaya kadar emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz bilgi, birikim ve donanımları ile çocuklarımızı hayata hazırlamakta, onları pırlanta gibi parlatmaktadır. Geleceğimiz olan çocukların üzerine titreyen, onları eğiten, aydınlatan öğretmenlerimiz her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Zor şartlar altında, bir çok fedakarlıkta bulunarak kutsal mesleklerini icra eden öğretmenlerimize minnettarım. Onlar geleceğimizin baş mimarıdır. Onları daima başımızın üstünde tutacak, onlara verdiğimiz değeri sürekli koruyacağız. Bu duygu ve düşünceler ile Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

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