YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. DTO Başkanı Doğusel’den ’Oruçreis’e destek

DTO Başkanı Doğusel’den ’Oruçreis’e destek

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Türkiye’nin Oruçreis gemisiyle Akdeniz’de sismik arama yapmasıyla ilgili açıklama yaptı.

DTO Başkanı Doğusel’den ’Oruçreis’e destek

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Türkiye’nin Oruçreis gemisiyle Akdeniz’de sismik arama yapmasıyla ilgili açıklama yaptı. Doğusel, bu kararın tarihi bir adım olduğunu söyledi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Akdeniz’de sismik arama yapan Oruçreis gemisi için destek açıklamasında bulundu. Misak-ı Millinin denizlerdeki kars¸ılıgˆının Mavi Vatan olduğuna dikkat çeken Doğusel, "Mavi Vatan, egemenligˆimiz, o¨zgu¨rlu¨gˆu¨mu¨z, bekamızdır. Mavi Vatan, Tu¨rkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’deki denizci politikasını s¸ekillendiren doktrindir. Mavi Vatanda gu¨c¸lu¨ olmak, haklarımızı korumak, 800 bin kilometrekare alanda yas¸ayan her vatandas¸ımız ic¸in, 82 milyonluk nu¨fusumuzun tamamı ic¸in o¨nemlidir. Mavi Vatana sahip c¸ıkmak Tu¨rkiye’nin gelecegˆine sahip c¸ıkmaktır. Oruc¸ Reis sismik aras¸tırma gemisinin, hidrokarbon arama c¸alıs¸malarına devam etmek u¨zere Kıbrıs ac¸ıklarına ulas¸ması, I·MEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli S¸ubesi olarak, Tu¨rk milletinin her ferdi gibi destekledigˆimiz, arkasında durdugˆumuz, hatta ve hatta olmazsa olmaz go¨rdu¨gˆu¨mu¨z bir gelis¸medir. Mavi Vatanımızdaki her tu¨rlu¨ hak ve menfaatimizi koruma adına attıgˆımız tarihi adım, bizlere gurur vermektedir. So¨zde anlas¸malara ve Akdeniz’de uluslararası hukuku hic¸e sayanlara aldırıs¸ etmeden rotasında ilerleyen gemilerimiz, Akdeniz’deki eski so¨mu¨rgecilerin c¸izmek istedigˆi sınırları kabul etmedigˆimizi tu¨m du¨nyaya go¨stermis¸, bize dayatılan bu sınırları yırtıp atmıs¸tır. I·MEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli S¸ubesi olarak, bu beka davamıza sonuna kadar sahip c¸ıkmaya devam edecegˆiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Kozan’da dakikalar içinde hayat felç oldu

Kozan’da dakikalar içinde hayat felç oldu

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
06:01
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:10
Yatsı
21:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Kandıra Eczanesi
Kandira
Palandöken Eczanesi
Darica
Oğuz Eczanesi
Izmit
Cankatar Eczanesi
Darica
Nazar Eczanesi
Golcuk
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Gözde Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.