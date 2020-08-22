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DTO Başkanı Erdoğan, üye esnafı tek tek gezdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.08.2020 13:29 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Odası, pandeminin ortaya çıktığı gün başlattığı korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DTO Başkanı Erdoğan, üye esnafı tek tek gezdi

Denizli Ticaret Odası, pandeminin ortaya çıktığı gün başlattığı korona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kez de esnafı ziyaret ederek işleriyle ilgili bilgi alan Başkan Erdoğan, üyelere maske, dezenfektan ve 14 temel kuralı hatırlatan broşür hediye etti.
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında Lise Caddesi’ndeki esnafla bir araya geldi. Üyeleri için bastırdıkları 14 temel kuralın yer aldığı afişle, işletmelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan broşürün ve 1 aylık ihtiyacını görecek maske ile dezenfektanın bulunduğu bir paketi işletmelere hediye eden Başkan Erdoğan’a, esnaf ilgi, nezaket ve gayretinden dolayı teşekkür etti.
Esnafları tek tek dolaşan DTO Başkanı Erdoğan, 120 civarında işyerinin kapılarını çalarak işverenler ve çalışanlarla hasbihal etti; korona virüs ile mücadeleden ödün vermemeleri ve kurallara harfiyen riayet etmeleri uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan’a, işlerinin salgından olumsuz etkilendiğini ancak, karamsar da olmadıklarını söyleyen cadde esnafı, bu zor dönemi devletin sağladığı ek imkanlar ve kolaylıklarla geçirmeye çalıştıklarını ifade etti. Kimileri ise, çalışma metotlarını değiştirdiklerini ve e-ticarete yönelerek bu günleri aşmaya çalıştıklarını anlattı.

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