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DTO Başkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

DTO Başkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milli birlik ve beraberliği vurgulayan Başkan Erdoğan, “Biz milletçe aynı safta durdukça, her türlü zorluğu aşar, her kötülüğü alt ederiz” dedi.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi “Atatürk’ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922’de başlayıp, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da zaferle taçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümünü, o günkü ruh ve heyecanla, büyük bir gururla kutluyoruz. Vatansız bırakılmak istenen bir millet, o gün, hiçbir inanç ve ırk farkı olmadan, çocuk, genç ve yaşlı kahramanlarıyla dimdik durup, sadece yorgunluktan değil yokluktan da yılmadan, omuz omuza savaştığı eşsiz bir destanla, tarihe geçmiştir. Şanlı tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biri olan bu büyük zaferimiz, birlik ve beraber olmanın bizlere ne kadar önemli olduğunu gösteren, imkansız denilenleri bile elbirliğiyle ve millet olma bilinciyle, başarabildiğimizin kanıtıdır. Aziz milletim, gerek kahraman Türk Milleti’nin önlenemez yükselişine ket vurmak için, gerekse güzel Türkiye’mizin jeopolitik konumu gereği, Peygamber duası almış asil milletimizin, her dönemde düşmanları olmuştur ve maalesef olmaya da devam edecektir. 30 Ağustos Zaferi’nin yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi, rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.”

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