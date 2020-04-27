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DTO’dan ’Nefes Kredisi’ açıklaması

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.04.2020 17:57 | Son Güncelleme

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan işletmelerin yıllık cirolarına göre değişen 50 bin ve 100 bin TL’lik iki üst limitten oluşan Nefes Kredisi uygulamasını başlattıklarını açıkladı.Başkan Erdoğan, ’Nefes Kredisi’ ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 1 aydır hazırlığı devam eden kredi uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

DTO’dan ’Nefes Kredisi’ açıklaması

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan işletmelerin yıllık cirolarına göre değişen 50 bin ve 100 bin TL’lik iki üst limitten oluşan Nefes Kredisi uygulamasını başlattıklarını açıkladı.
Başkan Erdoğan, ’Nefes Kredisi’ ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 1 aydır hazırlığı devam eden kredi uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Erdoğan, “Yıllık cirosu 3 milyon TL ve altındaki KOBİ’lerimiz azami 50 bin TL’lik, yıllık cirosu 25 milyon TL ve altındaki KOBİ’lerimiz ise azami 100 bin TL’lik kredi için, DTO üyelik belgeleri ile birlikte, belirttiğimiz bankaya başvuruda bulunabilecekler. Yüzde 80’i Kredi Garanti Fonu (KGF)kefaleti kapsamındaki krediler, yıllık yüzde 7,5 faizle, 2021’de 12 eşit taksitle ödenecek. 2020’de anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Üyelerimiz, DTO Üyelik Belgelerini, odamızın hizmet binasına kadar gelmeden internet sitesi üzerinden edinebilirler. Korona virüs salgınının etkisiyle zor durumda kalan üyelerimizin kaynak arayışlarına çare olacak nitelikteki uygulamamız, üyelerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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