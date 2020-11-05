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DTSO Başkanı Kaya, Diyarbakırspor yönetimi ile bir araya geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.11.2020 10:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve sayman üye Nesih Aktepe, spor kulüpleri ziyaretleri turunda 52 yıllık efsane Diyarbakırspor’un yönetimi ile bir araya geldi.Bölgesel Amatör Futbol Ligi ekibi Diyarbakırspor, şehrin bileşenlerinden manevi destek almaya devam ediyor.

DTSO Başkanı Kaya, Diyarbakırspor yönetimi ile bir araya geldi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ve sayman üye Nesih Aktepe, spor kulüpleri ziyaretleri turunda 52 yıllık efsane Diyarbakırspor’un yönetimi ile bir araya geldi.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi ekibi Diyarbakırspor, şehrin bileşenlerinden manevi destek almaya devam ediyor. Aynı zamanda Diyarbakırspor’un eski yöneticileri olan DTSO Başkanı Mehmet Kaya ile sayman üye Nesih Aktepe, yeşil-kırmızılı kulübün başkanı Siyabend Aydın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Sıcak bir atmosferde geçen buluşmada kulüp başkanı Aydın, anlamlı ziyaret nedeniyle Kaya ve Aktepe’ye teşekkür ederek forma takdim etti.
DTSO Başkanı Kaya, bölgenin değeri olan Diyarbakırspor’un yeniden ayağa kalkmasını önemsediklerini dile getirerek üzerlerine düşen desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

DTSO Başkanı Kaya, Diyarbakırspor yönetimi ile bir araya geldi

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