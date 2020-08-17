YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. DTSO Başkanı Şahin, “21 yıl önce yaşanan acı bir daha yaşanmasın”

DTSO Başkanı Şahin, “21 yıl önce yaşanan acı bir daha yaşanmasın”

DÜZCE HABERLERİ  | 17.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Şahin mesajda; “21 yıl önce bölgemizde meydana gelen büyük felaketten on binlerce vatandaşımız etkilenmiş, kimi evsiz kalmış, kimi yıkılan binaların altında kalarak can vermişti.

DTSO Başkanı Şahin, “21 yıl önce yaşanan acı bir daha yaşanmasın”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, 17 Ağustos Marmara Depreminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şahin mesajda; “21 yıl önce bölgemizde meydana gelen büyük felaketten on binlerce vatandaşımız etkilenmiş, kimi evsiz kalmış, kimi yıkılan binaların altında kalarak can vermişti. Devletimiz cansiperane şekilde bölgeye sahip çıkarak yaralarımızın hızla sarılabilmesi için çalışmalarına vakit kaybetmeden başlamıştır. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kısa zamanda depremin izleri silinerek yeniden bir şehir inşa edilmiş, geride kalan vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bugüne geldiğimizde, devletimizin özverisi ve yapılan tüm teknik çalışmaların neticesi olarak hızla gelişen bir Düzce ortaya çıkmıştır. 21 yıl önce yaşanan bu büyük acının bir daha yaşanmamasını temenni ederek, felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:04
İkindi
16:52
Akşam
19:58
Yatsı
21:27

Düzce Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Emel Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı

Pasajın çatı boşluğuna çıkan kedi, itfaiye ekiplerini uğraştırdı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor

Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.