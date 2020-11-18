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DTSO Başkanı Şahin fuarda Düzce firmalarına desek verdi

DÜZCE HABERLERİ  | 18.11.2020 17:16 | Son Güncelleme

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarının açılışına katıldı.Fuarda standı bulunan Düzce firmalarının stantlarını ziyaret eden DTSO Başkanı Tuncay Şahin, fuar ve stant hakkında bilgiler aldı.

DTSO Başkanı Şahin fuarda Düzce firmalarına desek verdi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarının açılışına katıldı.
Fuarda standı bulunan Düzce firmalarının stantlarını ziyaret eden DTSO Başkanı Tuncay Şahin, fuar ve stant hakkında bilgiler aldı. Şahin, dünyanın yaşamış olduğu bu zor günlerde birlik ve beraberliğin simgesi olan fuar organizasyonunu başarıyla gerçekleştiren yetkililerini tebrik etti. Yine aynı fuarda standı bulunan Gıda Komitesi Başkanı ve Asya Su Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Gülay ile de bir araya gelen Tuncay Şahin, fuarın hem ziyaretçiler hem de katılımcılar açısından faydalı sonuçlara vesile olmasını temenni ettiğini ifade etti.

DTSO Başkanı Şahin fuarda Düzce firmalarına desek verdi

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