YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. DTSO, DTB, DESOB ve OSB’den vatandaşlara korona virüs uyarısı

DTSO, DTB, DESOB ve OSB’den vatandaşlara korona virüs uyarısı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.03.2020 13:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi ortak bir açıklama yaparak vatandaşları korona virüse karşı uyardı.DTSO, DTB, DESOB ve OSB’den yapılan ortak açıklamada, Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerin alınmaya devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi ortak bir açıklama yaparak vatandaşları korona virüse karşı uyardı.
DTSO, DTB, DESOB ve OSB’den yapılan ortak açıklamada, Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerin alınmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz de etkisi hızla artan bir salgın tehdidi ile karşı karşıyayız. Dünya geneline yayılmış bir salgından halkımızı korumak için ilgili bakanlıklar ve İl Valiliğimiz tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır. Bugün itibariyle yürürlüğe giren tedbirler kapsamında umuma açık sosyal, kültürel ve ticari alanların kapatılmıştır. Bunlara ek olarak halkın kalabalık mekanlarda bulunmaktan kaçınmaları gibi ciddi önlemler alınmaktadır. Hemşehrilerimizin olası bir salgın tehdidini en az zararla atlatmaları, ölümlü vakalarının yaşanmaması için halka açık taziye evleri 17 Mart itibariyle ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Bu tedbire ek olarak evlerde de taziye ziyaretlerinin yapılmamasını, vatandaşlarımızın evlerdeki taziyelere gitmeyerek telefon ile taziye mesajlarını iletmeleri, düğün ve benzeri toplumsal dayanışmayla yapılan etkinliklerin evlerde ve açık alanlarda bile olsa yapılmaması, risk grubu olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın acil durumlar dışında evlerinden çıkmamaları, okulların tatil edilmiş olması münasebetiyle zorunlu haller dışında çocukların evde kalarak dinlenmeleri, virüsün hava ve temas yoluyla bulaşması mümkün olduğundan yakın temaslardan kaçınmaları, ev ve iş yerlerinin maksimum düzeyde hijyenik ortamlar oluşturmaları, ellerini sıkça yıkamaları, Diyarbakır esnafımızın kendi çalışanları ve iş yerlerinin hijyenine özel bir hassasiyet göstermelerini hususlarında tüm vatandaşlarımızı gerekli hassasiyetleri göstermeye, yapılan uyarılara titizlikle uymaya davet ediyoruz” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Garanti BBVA koronavirüs salgınına karşı önlemlerini üst seviyeye çıkardı

Kültür Sarayı yıkılıyor

Kültür Sarayı yıkılıyor

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin: "Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacak"

TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak

TİGEM 4 bin 500 kuzu satacak

Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu

Denizli'de kaybolan 2 kişi uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:20
Öğle
12:32
İkindi
15:56
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

İlginizi Çekebilir

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Aldudak’tan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

Aldudak’tan İl Sağlık Müdürü Tekin’e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.