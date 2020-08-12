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DTSO üniversite ile Ahilik protokolü imzaladı

DÜZCE HABERLERİ  | 12.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile KTO Karatay Üniversitesi arasında Ahilik Protokolü imzalandı.Protokol kapsamında, DTSO üyelerinin birinci derece yakınları KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Önlisans programlarına kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden yüzde 15 oranında ahilik bursu ile 8 eşit taksitte ödeme imkanı sağlanacak.DTSO üyelerinin Ahilik bursundan yararlanabilmeleri için, DTSO’ya kayıtlı ve faal oda üyesi olduğunu gösteren güncel tarihli belgeleri her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin; “KTO Karatay Üniversitesi ile Ahilik Protokolü imzaladık.

DTSO üniversite ile Ahilik protokolü imzaladı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile KTO Karatay Üniversitesi arasında Ahilik Protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında, DTSO üyelerinin birinci derece yakınları KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Önlisans programlarına kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden yüzde 15 oranında ahilik bursu ile 8 eşit taksitte ödeme imkanı sağlanacak.
DTSO üyelerinin Ahilik bursundan yararlanabilmeleri için, DTSO’ya kayıtlı ve faal oda üyesi olduğunu gösteren güncel tarihli belgeleri her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin; “KTO Karatay Üniversitesi ile Ahilik Protokolü imzaladık. Üyelerimizin yararına olacak her projenin takipçisi olduğumuz gibi, onların yaşamlarını kolaylaştıracak faaliyetlerimize de devam ediyoruz. KTO Karatay Üniversitesi’ni tercih eden üyelerimizin birinci derece yakınları protokol kapsamında indirimden yararlanacak. Bundan sonra da üyelerimizin yararına protokollerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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