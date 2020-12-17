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DTSO ve Ziraat Bankası iş birliğiyle güvenli ticaret dönemi başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.12.2020 11:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile Ziraat Bankası Diyarbakır Şube Müdürü Fuat Küten arasında ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayacak olan iş birliği protokolü imzalandı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası tarafından başlatılan Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi kapsamında, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Ziraat Bankası Diyarbakır Şube Müdürü Fuat Küten arasında ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayacak olan iş birliği protokolü imzalandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile Ziraat Bankası Diyarbakır Şube Müdürü Fuat Küten arasında ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayacak olan iş birliği protokolü imzalandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası tarafından başlatılan Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi kapsamında, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Ziraat Bankası Diyarbakır Şube Müdürü Fuat Küten arasında ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı sağlayacak olan iş birliği protokolü imzalandı. Ziraat Banaksı ile imzalanan iş birliği protokolü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsasının üyelerine, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı sağlıyor. Alıcı ve satıcı arasında Güvenli Ticaret Sistemi kurmayı sağlayan ’Bankkart Başak’ ile üyeler alımlarda 540 güne kadar vade ve düşük maliyet avantajlarından yararlanacak. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açan bu protokol ile üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacak.

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