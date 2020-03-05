YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. DTSO’da “Söz üyemizde” programı yapıldı

DTSO’da “Söz üyemizde” programı yapıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 05.03.2020 11:15 | Son Güncelleme

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) yeni uygulamalarından biri olan ‘Söz Üyemizde’ etkinliklerinin dördüncüsü 9.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) yeni uygulamalarından biri olan ‘Söz Üyemizde’ etkinliklerinin dördüncüsü 9. Meslek Grubuna yönelik olarak gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Söz Üyede etkinliğinin çok önemli bir fırsat olduğunu ve sektörün sorunlarını belirleyerek ortak çözüm önerileri geliştirmek olduğunu söyledi.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ise toplantıda oda faaliyetlerini hakkında bilgiler verdi. Şahin, 2018 Nisan ayından bu yana odanın ve Düzce’nin gelişimi için oda tarafından atılan adımları katılımcılara aktarırken, 2020 yılında ağırlıklı olarak eğitim ve ihracat odaklı çalışmalar yapılacağını ifade etti. Tuncay Şahin, Proje okulu, Endüstri Meslek Lisesi ve Üniversite ile yapılan ortak çalışmaların yanı sıra proje ofisi tarafından yürütülen ve Düzce’ye önemli katma değerler sağlayan projeler hakkında da bilgiler verdi.
Toplantının devamında, 9. Meslek Komitesi Başkanı Metin Koç, Komitenin neler yaptığına ilişkin konuları sunum eşliğinde katılımcılara aktardı. Sigortacılık ve Emlak Danışmanlıkları hakkında bilgiler verirken, KOBİ’lerin neler yaptıkları hakkında bilgiler verdi ve sırada neler yapılacağını da anlattı. 2020 iş planıyla ilgili bilgiler veren Koç, sunumunda sigorta bilincini yükseltmek için neler yapılması gerektiğini vurguladı.
Toplantıya, DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Meclis Üyesi Ertan Taşlı, 9. Meslek Komite Başkanı Metin Koç ve Meclis Üyeleri Özkan Çakır, Selim Koçak, KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi Köroğlu, Düzce Tapu İl Müdürü Atilla Eren, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile 9. Meslek Grubu üyeleri katılım sağladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Düzce Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
13:12
İkindi
16:23
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Düzce Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Bedir Eczanesi
Merkez
Mehtap Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1. Organize Sanayi Bölgesi genişleyecek

1. Organize Sanayi Bölgesi genişleyecek

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Belediyeden karda önemli hizmet

Belediyeden karda önemli hizmet

Köyde rahatsızlanan Defne bebeğe paletli ambulansla ulaşıldı

Köyde rahatsızlanan Defne bebeğe paletli ambulansla ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.