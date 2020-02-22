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DTSO’dan milli teknoloji hamlesi

DÜZCE HABERLERİ  | 22.02.2020 11:47 | Son Güncelleme

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Türkiye’nin 2023 vizyonun çerçevesinde Milli Teknoloji Hamlesine destek olmak ve Düzce’deki yerel firmaların yaygınlaşmasına katkı vermek adına Bilsoft Yazılım, Öztek Haberleşme ve MT Teknoloji ile protokol imzaladı.Protokol Törenine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Çakır ve Murat Saydam, DTSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe, Bilsoft Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Veli, Öztek Haberleşme Yönetim Kurulu Üyesi Cabir Öz ve MT Teknoloji Yetkilisi Selçuk Yılmaz katılım sağladı.Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Türkiye’de bir ilk olarak kurmuş olduğumuz bilim ve teknoloji komisyonumuz ile 5.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Türkiye’nin 2023 vizyonun çerçevesinde Milli Teknoloji Hamlesine destek olmak ve Düzce’deki yerel firmaların yaygınlaşmasına katkı vermek adına Bilsoft Yazılım, Öztek Haberleşme ve MT Teknoloji ile protokol imzaladı.
Protokol Törenine DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Çakır ve Murat Saydam, DTSO Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe, Bilsoft Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Veli, Öztek Haberleşme Yönetim Kurulu Üyesi Cabir Öz ve MT Teknoloji Yetkilisi Selçuk Yılmaz katılım sağladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, “Türkiye’de bir ilk olarak kurmuş olduğumuz bilim ve teknoloji komisyonumuz ile 5. Meslek komitemizin girişimleriyle bugün burada yerli ve milli teknoloji ile üretilmiş, tamamen Düzceli firmalarımız ile protokol imzalıyoruz. Üyelerimizin ihtiyaçlarına uygun yazılım ve teknolojik ürünleri dışarıda aramalarına gerek kalmayacak inşallah. Bu kardeşlerimiz örnek olacak. Üyelerimize yönelik bu ve benzeri çalışmalarımız devam edecek. Protokolün hem taraflara hem de üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan protokollere göre; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, Bilsoft’un Düzce Teknopark’taki tesislerinde geliştirilen E-Arşiv, E-Fatura, Muhasebe programlarına yönelik olarak; Premium Ürünlerde yüzde 25, Online Ürünlerde ise yüzde 10 indirim sağlanacak.
Öztek Haberleşmenin müşterilerine sağladığı SMS Hizmetlerinde yüzde 30, Sanal Santralde yüzde 25 ve Kurumsal İnternet Hizmetlerinde %20 indirim sağlanacak.
MT Teknoloji de Aquasoft Ürünlerinde geçerli olmak üzere Tüm Modüllerin Dahil olduğu ERP Sistemleri, Restoran ve Tablet Yazılımları ve Hızlı Satış Programında yüzde 50 indirim uygulanacak.

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Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
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