YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. DÜ 11. uluslararası arkeoloji sempozyumuna ev sahipliği yaptı

DÜ 11. uluslararası arkeoloji sempozyumuna ev sahipliği yaptı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek olan uluslararası arkeoloji öğrencileri sempozyumuna ev sahipliği yaptı.Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 25 üniversiteden arkeoloji öğrencilerinin katıldığı sempozyumda arkeoloji öğrencileri tarafından sunumlar yapıldı.

Dicle Üniversitesi bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek olan uluslararası arkeoloji öğrencileri sempozyumuna ev sahipliği yaptı.
Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 25 üniversiteden arkeoloji öğrencilerinin katıldığı sempozyumda arkeoloji öğrencileri tarafından sunumlar yapıldı. Düzenlenen sempozyuma Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldı. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu Başkanı Hacer Değirmenci’nin sempozyum hakkında bilgi vererek başladığı programda Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun da 11’incisi düzenlenen sempozyumun organizasyonu ve oturumları üzerine bilgi verdi. Diyarbakır’ın kadim bir şehir olduğunu ve Dicle Üniversitesi arkeoloji bölümünün 1996 yılından beri aktif çalışan bir bölüm olduğunu belirten Doç. Dr. Coşkun, Arkeoloji Bölümü olarak Körtiktepe, Zerzevan Kalesi gibi birçok medeniyetin gün yüzüne çıkmasının, kazı çalışmalarının Dicle Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü söyledi.
11 oturumda 35 bildirinin sunulacağı sempozyum, 3 gün devam edeceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Yalova’da örnek uygulama

Yalova’da örnek uygulama

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Diyarbakır Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:28
Öğle
12:34
İkindi
15:53
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

İlginizi Çekebilir

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

DÜ mimarlık öğrencileri inşaat şantiyesine teknik gezi düzenledi

DÜ mimarlık öğrencileri inşaat şantiyesine teknik gezi düzenledi

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

Terörün pençesinden oğullarını kurtaran aile, sevinçlerini Diyarbakır anneleriyle paylaştı

Terörün pençesinden oğullarını kurtaran aile, sevinçlerini Diyarbakır anneleriyle paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.