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DÜ Dış İlişkiler Ofisi, Rusya ve Endonezya üniversiteleri ile online toplantıda buluştu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.06.2020 16:05 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi (DÜ) Dış İlişkiler Ofisi, ikili protokoller çerçevesinde Erasmus ve Mevlana anlaşmalarının da bulunduğu Rusya Vladimir State Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen online seminere katıldı.Endonezya’dan Institut Teknologi Bandung ve Binus University kurumlarının da davetli olduğu toplantıda korona virüs salgınının yükseköğretime etkileri ve katılımcı üniversitelerin virüse karşı yürütmüş olduğu online imkanlar ile yönetim süreçleri masaya yatırıldı.

DÜ Dış İlişkiler Ofisi, Rusya ve Endonezya üniversiteleri ile online toplantıda buluştu

Dicle Üniversitesi (DÜ) Dış İlişkiler Ofisi, ikili protokoller çerçevesinde Erasmus ve Mevlana anlaşmalarının da bulunduğu Rusya Vladimir State Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen online seminere katıldı.
Endonezya’dan Institut Teknologi Bandung ve Binus University kurumlarının da davetli olduğu toplantıda korona virüs salgınının yükseköğretime etkileri ve katılımcı üniversitelerin virüse karşı yürütmüş olduğu online imkanlar ile yönetim süreçleri masaya yatırıldı. DÜ Dış İlişkiler Ofisini temsilen Ofis Başkanı Doç. Dr. Faruk Gökçe, Erasmus+ Koordinatörü Öğr. Gör. Serkan Ekmen ve öğretim görevlisi Cihad Gündüz, DÜ’de salgın süresince yürütülen uzaktan öğretim uygulamalarını, alınan önlemleri, DÜ’nün ve Türk yükseköğretiminin salgınla mücadele politikalarını katılımcılarla paylaştı.
100’ün üzerinde dinleyicinin de yer aldığı toplantıda ayrıca Rusya Vladimir State Üniversitesinden Prof. Dr. Natalia Filimonava, Prof. Dr. Pavel Zakharov, Endonezya Institut Teknologi’den Prof. Dr. Achmad Imam, Binus University’den Prof. Dr. Ford Lumban Gaol, konuşmalarında korona virüs sürecinde uzaktan eğitim sistemlerinin yönetimi, etkileri ve gelecekte oynayacağı rol üzerine durdu.

DÜ Dış İlişkiler Ofisi, Rusya ve Endonezya üniversiteleri ile online toplantıda buluştu

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