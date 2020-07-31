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DÜ Hastanesi Başhekimi Akdağ’dan hasta ve çalışanlara bayram ziyareti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladı.
DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, hastane yöneticileri birlikte hasta ve hasta yakınlarını tedavi odalarında ziyaret edip, bayram tebriğinde bulundu. Sağlık sorunları nedeniyle bu bayramı hastane buruk geçiren hastalara ve ailelerine moral veren Başhekim Prof. Dr. Akdağ hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenerek onlardan gelen temenni ve dilekleri dinledi. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ, klinik ve poliklinik ziyaretleri esnasında hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanlarının bu zorlu pandemi sürecinde göstermiş oldukları fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının Kurban Bayramını kutladı. Başhekim Prof. Dr. Akdağ, ayrıca sağlık çalışanlarına sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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