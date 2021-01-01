DÜ Hastanesi Başhekimi Akdağ’dan sağlık çalışanlarına yeni yıl ziyareti

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, yeni yıl dolayısıyla pandemi hastanesinde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Pandemi hastanesinde görev alan personelleri ziyaret eden Başhekim Akdağ, sağlık çalışanlarının yeni yılı kutladı. 2020 yılını geride bırakırken, yeni ümit ve beklentilerle 2021 yılına girdiklerini belirten Başhekim Prof. Dr. Akdağ, "2020 yılı korona virüs salgını başta olmak üzere pek zorlukla mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. İnsanlarımızın sağlığı için gayret eden değerli çalışma arkadaşlarımızı özellikle pandemi sürecinde vermiş olduğunuz insan üstü çabadan dolayı canı gönülden kutluyorum. Hepinizi mutlu yıllar diliyorum" dedi.

