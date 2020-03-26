DÜ ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde uzaktan eğitime başladı

Dicle Üniversitesinde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda uzaktan öğretime başlandı.

6 Mart’ta korona virüs salgını nedeniyle üniversitelerde eğitime verilen aradan sonra Dicle Üniversitesi, 23 Mart’tan itibaren ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda uzaktan öğretime başladı. Yüksek Öğretim Kurulunun 19 Mart 2020 tarihli açıklaması üzerine Dicle Üniversitesi senatosunca uzaktan öğretimle derslere devam edilmesi kararı alındı. Karar üzerine Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kısa sürede oluşturulan online öğretim portalı, tüm eğitim-öğretim birimlerinin içerik yüklemeleri sağlanarak yayına başladı. Yüksek Öğretim Kurulunun kararından sonra hiç zaman kaybetmeden uzaktan öğretime başlayan Dicle Üniversitesinde öğrenim gören tüm öğrencilere açık olan portaldan Yüksek Öğretim Kurulu dersleri havuzuna da erişim sağlanabilecek.

Portaldan senkron, asenkron dersler ile ders içerikleri öğrencilerin hizmetine sunuldu.

