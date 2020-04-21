DÜ Rektörü Gül online olarak öğrencilerle sohbet etti

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, online konferans ile öğrencilerle sohbet etti.

Dicle Üniversitesi korona virüs salgını nedeniyle YÖK kararı ile üniversitelerin eğitime ara vermesi sonrasında eğitim ve öğretime, uzaktan eğitim sistemiyle devam ediyor. Edebiyat fakültesi de uzaktan eğitim ve kültürel etkinlik çalışmaları kapsamında online platformda sohbetler ve konferanslar düzenliyor. Düşünce ve Hareket Kulübü tarafından Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız’ın moderatörlüğünde “Mehmet Akif Ersoy Safahat Okumaları” adlı konferans online bir platformda öğrencilerin katılımı ile her pazartesi saat 15.00’ da gerçekleşiyor.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de sohbetin bu haftaki oturumuna video konferans sistemi ile bağlandı. Rektör Gül, Mehmet Akif Ersoy’un sıradan bir şair olmadığını, müstesna bir edebiyatçı olduğunu ve kendisinin şair olmasının yanı sıra mütercim, hafız, siyasetçi ve veteriner hekim olduğunu söyledi. Rektör Gül, öğrencilere korona virüs ile ilgili tavsiyelerde bulunarak, tedbirlere uyulmasının önemine vurgu yaptı.

