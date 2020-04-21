YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. DÜ Rektörü Gül online olarak öğrencilerle sohbet etti

DÜ Rektörü Gül online olarak öğrencilerle sohbet etti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.04.2020 16:33 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, online konferans ile öğrencilerle sohbet etti.
Dicle Üniversitesi korona virüs salgını nedeniyle YÖK kararı ile üniversitelerin eğitime ara vermesi sonrasında eğitim ve öğretime, uzaktan eğitim sistemiyle devam ediyor. Edebiyat fakültesi de uzaktan eğitim ve kültürel etkinlik çalışmaları kapsamında online platformda sohbetler ve konferanslar düzenliyor. Düşünce ve Hareket Kulübü tarafından Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız’ın moderatörlüğünde “Mehmet Akif Ersoy Safahat Okumaları” adlı konferans online bir platformda öğrencilerin katılımı ile her pazartesi saat 15.00’ da gerçekleşiyor.
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de sohbetin bu haftaki oturumuna video konferans sistemi ile bağlandı. Rektör Gül, Mehmet Akif Ersoy’un sıradan bir şair olmadığını, müstesna bir edebiyatçı olduğunu ve kendisinin şair olmasının yanı sıra mütercim, hafız, siyasetçi ve veteriner hekim olduğunu söyledi. Rektör Gül, öğrencilere korona virüs ile ilgili tavsiyelerde bulunarak, tedbirlere uyulmasının önemine vurgu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
PARTNER Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım! Ozan Kabak'tan 83 çılgın adım!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:29
Öğle
12:23
İkindi
16:06
Akşam
19:07
Yatsı
20:30

İlginizi Çekebilir

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

Bağlar Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.