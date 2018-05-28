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Dua Lipa geceyi yıldız futbolcuyla geçirdi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.05.2018 22:01 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Liverpool maçı öncesi sahne şovuyla çok konuşulan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa için bomba iddia... Ukrayna basını, Dua Lipa'nın geceyi yıldız futbolcuyla birlikte geçirdiğini yazdı

Dua Lipa için bomba iddia

Dua Lipa geceyi yıldız futbolcuyla geçirdi

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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı.
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Ancak maçtan önce heyecan Dua Lipa'nın sahne almasıyla tavan yaptı.

Ancak maçtan önce heyecan Dua Lipa'nın sahne almasıyla tavan yaptı.
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Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış başarılı bir isim...

Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış başarılı bir isim...
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Dua Lipa’nın ‘New Rules’ isimli şarkısına çektiği klip Youtube’da 1 milyar izlenmeyi aştı.

Dua Lipa’nın ‘New Rules’ isimli şarkısına çektiği klip Youtube’da 1 milyar izlenmeyi aştı.
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Ünlü şarkıcı hakkında final sonrası ise şok bir iddia gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı hakkında final sonrası ise şok bir iddia gündeme geldi.
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Ukrayna basını, Dua Lipa ve Marco Asensio'nun dün geceyi Kiev’de birlikte geçirdiğini yazdı.

Ukrayna basını, Dua Lipa ve Marco Asensio'nun dün geceyi Kiev’de birlikte geçirdiğini yazdı.
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Asensio ve Dua Lipa'dan iddialar ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Asensio ve Dua Lipa'dan iddialar ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
12 / 14

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
13 / 14

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa Marco Asensio Şampiyonlar Ligi kiev

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