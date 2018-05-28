Dua Lipa geceyi yıldız futbolcuyla geçirdi

2 / 14 Ancak maçtan önce heyecan Dua Lipa'nın sahne almasıyla tavan yaptı.

4 / 14 Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış başarılı bir isim...

6 / 14 Ünlü şarkıcı hakkında final sonrası ise şok bir iddia gündeme geldi.