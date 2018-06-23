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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 23.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

Sırbistan - İsviçre maçında Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin gol sevinçleri sonrası 'Çift başlı kartal' selamı yapmaları sonrası ortalık karıştı. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın paylaşımına Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan sert cevap geldi.

Sırbistan - İsviçre maçı sonrası Dua Lipa - Jelena Karleusa kavgası...

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

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Dünya Kupası'ndaki Sırbistan - İsviçre maçında Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin attıkları golden sonra 'Çift başlı kartal' selamı yapmaları ortalığı karıştırdı!

Dünya Kupası'ndaki Sırbistan - İsviçre maçında Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin attıkları golden sonra 'Çift başlı kartal' selamı yapmaları ortalığı karıştırdı!
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Bu gol sevinçleri gündeme otururken aslen Arnavut olan İngiliz şarkıcı Dua Lipa o anı sosyal medya hesabından paylaşınca Sırp Jelena Karleusa'dan anında cevap geldi.

Bu gol sevinçleri gündeme otururken aslen Arnavut olan İngiliz şarkıcı Dua Lipa o anı sosyal medya hesabından paylaşınca Sırp Jelena Karleusa'dan anında cevap geldi.
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Aslen Arnavut olan İngiliz şarkıcı Dua Lipa da sosyal medya hesabından Shaqiri ve Xhaka’nın gol sevinçlerini paylaşarak 'Çift başlı kartal' selamı emojisi koydu.

Aslen Arnavut olan İngiliz şarkıcı Dua Lipa da sosyal medya hesabından Shaqiri ve Xhaka’nın gol sevinçlerini paylaşarak 'Çift başlı kartal' selamı emojisi koydu.
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Beşiktaş’ın eski futbolcusu Dusko Tosic, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken eşi Jelena Karleusa’dan Dua Lipa’ya ilginç bir tweet geldi.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Dusko Tosic, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken eşi Jelena Karleusa’dan Dua Lipa’ya ilginç bir tweet geldi.
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Jelena, twitter hesabından Dua Lipa’nın kullandığı görseli paylaşarak ”Ciddi anlamda budala gibi görünüyor” yazdı.

Jelena, twitter hesabından Dua Lipa’nın kullandığı görseli paylaşarak ”Ciddi anlamda budala gibi görünüyor” yazdı.
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
13 / 21

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
14 / 21

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
15 / 21

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
16 / 21

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
17 / 21

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
18 / 21

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
20 / 21

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
21 / 21

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa Jelena Karluesa Sırbistan-İsviçre Granit Xhaka xherdan shaqiri

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