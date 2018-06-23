Sırbistan - İsviçre maçı sonrası Dua Lipa - Jelena Karleusa kavgası...
Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dünya Kupası'ndaki Sırbistan - İsviçre maçında Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin attıkları golden sonra 'Çift başlı kartal' selamı yapmaları ortalığı karıştırdı!
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Bu gol sevinçleri gündeme otururken aslen Arnavut olan İngiliz şarkıcı Dua Lipa o anı sosyal medya hesabından paylaşınca Sırp Jelena Karleusa'dan anında cevap geldi.
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Aslen Arnavut olan İngiliz şarkıcı Dua Lipa da sosyal medya hesabından Shaqiri ve Xhaka’nın gol sevinçlerini paylaşarak 'Çift başlı kartal' selamı emojisi koydu.
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Beşiktaş’ın eski futbolcusu Dusko Tosic, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken eşi Jelena Karleusa’dan Dua Lipa’ya ilginç bir tweet geldi.
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Jelena, twitter hesabından Dua Lipa’nın kullandığı görseli paylaşarak ”Ciddi anlamda budala gibi görünüyor” yazdı.
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi
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