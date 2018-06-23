Dua Lipa ile Jelena Karluesa birbirine girdi

1 / 21 Dünya Kupası'ndaki Sırbistan - İsviçre maçında Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin attıkları golden sonra 'Çift başlı kartal' selamı yapmaları ortalığı karıştırdı!

2 / 21 Bu gol sevinçleri gündeme otururken aslen Arnavut olan İngiliz şarkıcı Dua Lipa o anı sosyal medya hesabından paylaşınca Sırp Jelena Karleusa'dan anında cevap geldi.