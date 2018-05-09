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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 09.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi, taraftarları heyecanlandıran bir performans sahada olacak.

Ünlü şarkıcı, Kiev'deki final öncesi taraftarlara keyifli anlar yaşatacak.

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

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Ukrayna’nın Kiev kentinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, kozlarını paylaşacak ancak heyecan, maçtan önce Dua Lipa ile başlayacak.

Ukrayna’nın Kiev kentinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, kozlarını paylaşacak ancak heyecan, maçtan önce Dua Lipa ile başlayacak.
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İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.
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Dua Lipa'nın dev final öncesinde sahneye çıkacağı açıklandı.

Dua Lipa'nın dev final öncesinde sahneye çıkacağı açıklandı.
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UEFA’dan yapılan açıklamaya göre İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.
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Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış başarılı bir isim.

Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış başarılı bir isim.
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Dua Lipa’nın ‘New Rules’ isimli şarkısına çektiği klip Youtube’da 1 milyar izlenmeyi aşmış durumda.

Dua Lipa’nın ‘New Rules’ isimli şarkısına çektiği klip Youtube’da 1 milyar izlenmeyi aşmış durumda.
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!

Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa Şampiyonlar Ligi

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