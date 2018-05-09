Ünlü şarkıcı, Kiev'deki final öncesi taraftarlara keyifli anlar yaşatacak.
Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Ukrayna’nın Kiev kentinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool, kozlarını paylaşacak ancak heyecan, maçtan önce Dua Lipa ile başlayacak.
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İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.
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Dua Lipa'nın dev final öncesinde sahneye çıkacağı açıklandı.
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UEFA’dan yapılan açıklamaya göre İngiliz şarkıcı Dua Lipa, dev maç öncesinde izleyenleri coşturacak.
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Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış başarılı bir isim.
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Dua Lipa’nın ‘New Rules’ isimli şarkısına çektiği klip Youtube’da 1 milyar izlenmeyi aşmış durumda.
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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Dua Lipa Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek!
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