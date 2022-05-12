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Dual Cook Flex teknolojisiyle birden fazla yemeği aynı anda pişirme imkanı

12.05.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un patentli Dual Cook Flex teknolojisi birden fazla yiyeceği aynı anda pişirirken ısı kaybını da önlemeye yardımcı oluyor

İSTANBUL( AA) - Samsung, yenilikçi pişirme teknolojileri ile inovatif bakış açısını mutfaklara yansıtmaya ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung’un Dual Cook Flex teknolojisi, birden fazla yemeğin aynı anda pişirildiği durumlarda üst pişirme alanını, alt pişirme alanına etki etmeden kontrol edebilmeye ve ısı kaybını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca, kullanıcıların zamandan ve enerjiden tasarruf etmesini de sağlıyor.

Kullanıcılar fırında kabarmış ve pofuduk bir kek veya ekmek yapmak istediğinde oldukça işe yarayan bu teknoloji, tek bir tıkla üst kapağı açarak bir et yemeğini kontrol ederken, alt bölümde de kek veya ekmeği pofuduk bir şekilde pişirmeye devam etmeyi sağlıyor. Isı kaybı olmadan veya alt bölgede yemek pişirilmesini engellemeden daha efektif ve iyi bir pişirme sonucunu kullanıcılara sunuyor.

Kullanıcılar Dual Cook Flex sayesinde ayrıca, farklı sıcaklık ve zaman ayarları ile kolayca üst bölgeyi ve alt bölgeyi aynı anda kullanabiliyor. Böylece farklı yemekleri verimli bir biçimde hazırlayabilirken, en iyi lezzetlerin keyfini çıkarmak daha kolay hale geliyor.

Örneğin; kullanıcılar isterlerse fırının sadece üst yarısını açabiliyor ve bu sırada alt yarısında ikinci yemeği pişirebiliyor. İsterlerse de fırının tamamını açabiliyorlar. Kullanıcılar, esnek bir kapağa sahip olan fırının alt kısmı hava almadan, sadece üst fırın kapağını da açıp kapatabiliyor. İki fırın bölmesi arasında seperatör yer aldığı için alt ve üst kısımlar arasında hava geçişi mümkün olmuyor.

Dual Cook Flex teknolojisi sadece pişirme işlemini verimli hale getirmekle kalmıyor, yemekleri hazırlarken zamandan ve enerjiden tasarruf etmeyi de sağlıyor.

Örneğin, yalnızca üst bölgeyi kullanarak yemek hazırlama süresini yüzde 22 oranında kısaltabiliyor ve tüm fırını ısıtmakla karşılaştırıldığında enerji tüketimini yüzde 20 oranında azaltabiliyor.

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