Duayen başkan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Kula’da uzun yıllar boyunca spor camiasına hizmet veren ve Kulalı vatandaşlar tarafından oldukça sevilen bir sima olan Sabahattin Malkoç, düzenlenen cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kulaspor Kulübü, duayen başkan Malkoç’un tabutunun üzerine Kulaspor’un formasını bıraktı.

Kula’nın ilk futbol kulübü 4 Eylül Spor Kulübü’nün uzun yıllar boyunca başkanlığını yapan, 1994 yılında geçirdikleri elim bir kaza sonrasında yönetici ve futbolcuların yaşamını yitirmesi ile başkanlığı bırakan ve Kulalı vatandaşlar tarafından ’duayen başkan’ olarak da tanınan Sabahattin Malkoç, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebi ile verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Malkoç için, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Süleyman Şah Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, Kulaspor Kulüp Başkanı Alim Ulusoy ve yönetimi, Malkoç’un tabutunun üzerine Kulaspr’un formasını bıraktı. Malkoç, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanarak Kula ebedi mekanına defnedildi.

