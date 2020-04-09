Dubai’de Oktay Batal rüzgarı

Ünlü futbolcular Karim Benzema, Ronaldinho ve dünyaca başarılı boksör Floyd gibi isimlerin Türkiye’ye getirilmesinde büyük bir katkı sağlayan başarılı sosyal medya uzmanı Oktay Batal, Dubai’de Türk rüzgarı estiriyor.

Sosyal medya uzmanı Oktay Batal, 7 yıllık tecrübesini son 2 yıldır Dubai’de gösteriyor. Fotoğrafa tutkusu nedeniyle sosyal medyayı kullanmaya başlayan genç girişimci, şimdilerde Dubai’nin gösterime en çok giren sayfasının kurucusu oldu. Dubailife adlı sosyal medya adresi ile dikkat çeken Batal, birçok ünlü isimle de çalışıyor. Dubailife etiketi ile yapılan paylaşımları sayfasında yayınlayan Batal, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyor. Dünya genelinde sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunun altını çizen Oktay Batal, “Benim hobi olarak başladığım şey, bugün ana mesleğim oldu. Bu kadar büyüyeceğimizi bende bilmiyordum. Dubai gibi dünyaca ünlü bir ülke de bir Türk olarak işimizi en iyi şekilde yapıyoruz ve dikkatleri üzerimize çekiyoruz. Zaten ne yaparsak yapalım Türk bayrağımızı da burada dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

