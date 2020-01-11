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  4. Düdanlı Gençlerden anlamlı yardım

Düdanlı Gençlerden anlamlı yardım

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere Düdan Derneği Gençlik Kolları tarafından ayakkabı yardımı yaptı.Merkezi İstanbul’da bulunan Adıyaman ili Sincik ilçesi Düdan Köyü Yardımlaşma Derneği, Düdanlı işadamların desteğiyle, Sincik ilçesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye kışlık bot yardımında bulundu.Düdan Köyü Derneği Gençlik Kolları Başkanı Müjdat Dayan üncülüğünde başlattığı kampanya ile Sincik ilçe genelinde çeşitli okullarda eğitim gören, maddi olanakları yetersiz olduğu için kış aylarında yazlık ayakkabı giymek zorunda olan ilköğretim çağında 800 öğrenciye sahip çıktı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere Düdan Derneği Gençlik Kolları tarafından ayakkabı yardımı yaptı.
Merkezi İstanbul’da bulunan Adıyaman ili Sincik ilçesi Düdan Köyü Yardımlaşma Derneği, Düdanlı işadamların desteğiyle, Sincik ilçesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye kışlık bot yardımında bulundu.
Düdan Köyü Derneği Gençlik Kolları Başkanı Müjdat Dayan üncülüğünde başlattığı kampanya ile Sincik ilçe genelinde çeşitli okullarda eğitim gören, maddi olanakları yetersiz olduğu için kış aylarında yazlık ayakkabı giymek zorunda olan ilköğretim çağında 800 öğrenciye sahip çıktı. Sincikli minik yüreklerin sevincini paylaşmak için ilçeye gelen Düdan Köyü Derneği Gençlik Kolları Başkanı Müjdat Dayan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen program ile köylerden gelip ilçe merkezindeki okullarda eğitim gören öğrencilere getirdikleri kışlık botları kendi elleriyle çocukların ayağına giydirdi.
Müjdat Dayan, “Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede, bize yaklaşık 800 öğrencinin kışlık bot ihtiyacı olduğunu söylediler. Bizde Düdan Derneği ve Düdanlı işadamlarımızın desteğiyle bu yardımları alıp Sincik’e geldik. Bu yardımı yapmaktaki amacımız bizde bu coğrafyanın insanlarıyız, burada doğduk burada büyüdük yani kendimizden yola çıktık. İnşallah bu yardımlarımızı bir gelenek haline getirerek her yıl tekrarlayacağız. Gençlik kollarımız yeni oluşturulduğu için bu yıl biraz geç kaldık inşallah önümüzdeki yıl okullar açıldığında ilçemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin neye ihtiyacı varsa, kırtasiye olur, mont olu, yine bot olur ona göre yardımlarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.
Sincik İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Özelmiş ise, “Yardımlaşmak dinimizin bir emridir. İslam dininin temel özellikleri ile yoğrulan toplumumuz her durumda kendinden önce başkalarını düşünmeyi kendine şiar edinmiştir. Veren el alan elden hayırlıdır düşüncesiyle hareket eden Düdan Derneği Gençlik Kollarının kıymetli yönetici ve üyeleri ilçemizde eğitim öğretim gören öğrencilerimizi unutmadılar ve hayırsever iş adamları vasıtasıyla bu soğuk günlerde üşüyen kimse kalmasın diyerek yola çıktılar. Müdürlüğümüzle iletişime geçen genç kardeşlerimiz temin ettikleri kışlık botları ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdılar. Bu genç kardeşlerimizi gönülden kutluyor yaptıkları hayrın Allah katında kabul görmesini temenni ediyorum. Bu davranışın imkanı olan herkese örnek olmasını diliyor Düdan Derneği Gençlik Kolları Başkanı Müjdat Dayan’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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