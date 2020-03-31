YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. DÜ’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

DÜ’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesinde korona virüs önlemleri ve salgın ile mücadele kapsamında tüm alanlar dezenfekte edildi.Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda enfeksiyon bulaşma riskini ortadan kaldıran dezenfektan ürünler kullanılıyor.

Dicle Üniversitesinde korona virüs önlemleri ve salgın ile mücadele kapsamında tüm alanlar dezenfekte edildi.
Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda enfeksiyon bulaşma riskini ortadan kaldıran dezenfektan ürünler kullanılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimlere katılan ve sertifika alan dezenfekte ekibi, Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen dezenfektan ile ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla büyük gayret gösteriyor. Üniversite genelinde devam eden çalışmalar kapsamında tüm akademik ve idari birimler, üniversite kütüphaneleri, amfi ve derslikler, laboratuvarlar, atölyeler, toplantı salonları, konferans salonları, lojmanlar, bireysel ve ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Koruyucu ekipman ile çalışan personeller, çalışmalarını mesai gözetmeden yerine getiriyor. Ayrıca ihtiyaç duyan idari personellere de eldiven, dezenfektan, maske ve kolonya dağıtımı düzenli bir şekilde yapılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Babamın pencereden el salladığını gördüğümde...' Sekizinci gün! 'Babamın pencereden el salladığını gördüğümde...' Sekizinci gün!
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Çatalzeytin’de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Çatalzeytin’de bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:28
İkindi
16:01
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Minik yürekler küresel ısınmaya dikkat çekti

Minik yürekler küresel ısınmaya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.