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DÜ’de kanser tedavisinde yeni yaklaşım konferansı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.03.2020 16:49 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi (DÜ) fen fakültesi tarafından kanser ve kanser tedavisinde yeni yaklaşımlar, güncel teknikler konferansı düzenlendi.Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Dicle Üniversitesi (DÜ) fen fakültesi tarafından kanser ve kanser tedavisinde yeni yaklaşımlar, güncel teknikler konferansı düzenlendi.
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Pehlivan’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta kanserden korunmanın yolları ile erken tanı için konular ele alındı. Prof. Dr. Berrin Pehlivan, çağın hastalığı kanser hakkında açıklamalarda bulundu. Kadınlarda daha çok meme kanseri görüldüğünü ifade eden Pehlivan, "Meme, akciğer kanserleri en çok görünen kanserler arasında. Erkeklerde de prostat ve akciğer kanseri görünüyor. Kanserin bu faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla tedavi edilebilir bir hastalık. Şu andaki etkinlikte de amacımız üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek” dedi.
Konferans soru ve cevapların ardından sona erdi.

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