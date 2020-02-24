DÜ’de kelebek hastalığı semineri

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen ‘Epidermolizis Bülloza’ konulu seminer verildi.

DÜ Diş Hekimliği Fakültesi konferans salonunda düzenlenen seminere Prof. Dr. Sema Çelenk, Prof. Dr. İzzet Yavuz, Prof. Dr. Buket Ayna, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, asistanlar ve kelebek aileleri katıldı. Seminerde kelebek hastalığına karşı diş hekimleri arasında farkındalık ve diş tedavi yaklaşımları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Seminer ile ilgili konuşan Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır DÜ Diş Hekimliği Fakültesinde kelebek hastalarımızın hastalıklarından kaynaklı ağız ve diş sağlıkları ile ilgili seminer verdiklerini söyledi. Çalışır, “Hocalarımız Prof. Dr. Sema Çelenk, Prof. Dr. İzzet Yavuz, Prof. Dr. Buket Ayna ve asistanları ile birlikte çalışıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi şartlar altında tedavi olmaları konusunda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Konuşmaların ardından Çalışır’a çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.



