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DÜ’de korona virüsün bilinmeyenleri araştırılacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) bölgede ilk olma özelliği taşıyan Korona Virüs Hastaları İzleme ve Takip Merkezi açıldı.

DÜ’de korona virüsün bilinmeyenleri araştırılacak

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) bölgede ilk olma özelliği taşıyan Korona Virüs Hastaları İzleme ve Takip Merkezi açıldı. Merkezde korona virüsün bilinmeyenlerinin araştırılacağı belirtildi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, bölgede ilk olma özelliği taşıyan Korona Virüs Hastaları İzleme ve Takip Merkezinin açıldığını ve korona virüs hastalarının takibinin başladığını ifade etti. Akdağ, merkezde korona virüs enfeksiyonu geçiren kişilerde, kalp, göz, beyin ve kulak gibi diğer vücut sistemlerine etkisinin analizlerini yapacaklarını, bunları yaparken hastalara sözlü ve yazılı eğitim vereceklerini belirtti. Başhekim Akdağ, ’’Kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmayan korona virüsün bilinmeyen pek çok yönünden dolayı, bu hastalığa yakalanan ve atlatan kişilerin uzun vadede nasıl etkileneceği de bilinmeyenler arasında. Yeni açılan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Covid-19 Hastaları İzleme ve Takip Merkezi korona virüsün bilinmeyen yönlerini araştıracak. Korona virüse yakalanan ve atlatan kişilere çeşitli tahlil ve tetkikler yapıldıktan sonra virüsün hastalarda kalıcı bir hasar oluşturup oluşturmadığı araştırılacak. Ayrıca hastalar GPRS sistemiyle takip edilecek. Merkezimiz açılmadan önce filyasyon ekibimiz hastalarımızın sağlık durumunu ve bulunduğu alanları GPRS sistemiyle takiplerini yapmaktaydı. Covid-19 virüs hastalığını geçirmiş hastaların takip ve tedavileri için bölgemizde ilk olan covid izleme ve takip polikliniğini hizmete açtık. Enfeksiyonu geçiren kişilerin sağlık durumuyla ilgili kalp, göz, beyin, kulak gibi diğer vücut sistemleriyle ilgili etkileri nelerdir, onu analiz ederek araştıracağız. Bunları yaparken hastalara sözlü ve yazılı eğitimde vermeye başladık. Kısa bir zamanda tüm imkanlarımızı zorlayarak yer tahsisi, doktor, personel ve diğer alt yapı çalışmalarını tamamlayıp merkezimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

“3 altın kural artık hayatımızın olmazsa olmazlarıdır”
Kurban Bayramının arife günü bu vesileyle özellikle gençlerin ve tüm vatandaşların bu süreçte çok dikkatli ve hassas olmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akdağ, "Gençler aile büyüklerine yakın temasta bulunarak korona virüsü bulaştırdığını ve 3 altın kuralı unutmamalıyız. Rölatif olarak birçok ilde sayı azalırken Diyarbakır’da azalmadı, azalmadığı için de yükseliş var. Türkiye’de yaz sezonuyla beraber aslında bir normalleşme süreci başladı, bizim vatandaşlarımız bu süreci farklı algıladı. Sanki pandemi yokmuş veya pandemiden önceki bir hayat algısı oluştu. Bu tamamıyla yanlış altını kesinlikle çizmek lazım, normalleşme derken tekrar maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Birilerinin tedbirsizliği sizin kurallı olmanıza engel olmamalı. Bu 3 altın kuralı mutlaka hayatımızın olmazsa olmazları arasında görmeliyiz. Göreceli artışın nedenlerinden biri de, gelenek ve göreneklerimizin getirdiği bir takım alışkanlığı, bu kuralların önünde saymamız. Yaşlı hastalarımıza bulaşma gençlerden oluyor. Torun, çocuk, oğlu, kızı gibi genç guruptaki vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen siz kurallara uymakla beraber, büyüklerinize gittiğiniz zaman akrabadır diye yakın durmayın, sevdiklerinize zarar verebilirsiniz bu nedenle hassasiyet göstererek kuralları yerine getirmeniz ve maske takmanız, sosyal mesafeyi korumanız gerek. Eğer bunu yaparsanız kısır döngüyü bir yerden kırarak hasta sayımızı azaltmış olup virüsün üstesinden gelmiş olarak başarıyı sağlarız" diye konuştu.

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