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DÜ’de yaban hayatı ve geleceği konusu ele alındı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.03.2020 17:25 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dünya Yaban Hayatı Günü nedeni ile yaban hayatı ve geleceği konulu konferans düzenlendi.Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferansa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.

Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dünya Yaban Hayatı Günü nedeni ile yaban hayatı ve geleceği konulu konferans düzenlendi.
Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferansa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ketani, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Selçuk, Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Erdal Seven, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semih Altan, bölgede yaban hayatı konusunda hizmet üretmek ve araştırma yapmak üzere bu merkezin kurulduğunu ifade ederek merkezin kuruluş ve hizmet alanları hakkında bilgi verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Selçuk, bölgedeki yaban hayvanları hakkında bilgiler verirken, Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alaaddin Kaya ise yaban hayatı ve geleceği konulu sunum yaptı.

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