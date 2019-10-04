Dudelange - Karabağ maçında sahada drone ile Ermenistan bayrağı uçuruldu!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda oynanan Dudelange-Karabağ maçında inanılmaz bir olay yaşandı… Mücadelenin 30. dakikasında Ermenistan bayrağını taşıyan bir drone sahanın üzerinde uçmaya başladı.
Bunu gören Karabağlı oyuncular maçı bırakarak yaşanan olaya tepki gösterdi. Orta sahada toplanan futbolcular maçın oynandığı topla havada uçan drone’u düşürmeye çalıştı.
Yaşanan olay nedeniyle maçın İskoç hakemi John Beaton bütün oyuncuları soyunma odasına göndererek maça ara verdi. Karabağ Lüksemburg ekibi Dudelange karşısında mücadeleyi 2-0 önde götürürken yaşanan kriz nedeniyle mücadeleye bir süre ara verildi. Yapılan görüşmelerin ardından maç kaldığı yerden tekrar başladı.
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