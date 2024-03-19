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Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi açıldı

AA AA
19.03.2024 14:54
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Bağışçı Amanetoğlu ailesi ve Ümraniye Belediyesinin katkılarıyla tamamlanan Dudullu Amanetoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, törenle açıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, okulun bağışçısı Hacı Emin Amanetoğlu, kızı Necla Ayar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, Ümraniye'de bulunan vakfa ait irfan okulllarından birisini geçtiğimiz yıllarda yeniden tefriş edip eski genel başkanları Yücel Çelikbilek'in ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettiklerini ve okula her yıl maddi olarak da destek olduklarını ifade etti.

Kendisini eğitim gönüllüsü olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Öğretmenler eğitimin yüzde 70'idir. Binası, sınıfları, destek personeli, diğer işler yüzde 30'u tutar. Asıl emeği veren bizim öğretmenlerimiz. İlim Yayma Vakfı olarak arzu ettikleri alanlarda öğretmenlerimize kurslar, eğitim programları düzenlemeye başladık. Bu yıl da il milli eğitim müdürlüğümüzle bir protokol imzalayarak bunların nasıl daha güçlü bir şekilde yapılabileceğini değerlendirdik." dedi.

Öğretmenlere yapılan anketler sonucu talep ettikleri dil, sanat, enstrüman eğitimlerini açtıklarına işaret eden Erdoğan, öğrenme ve öğretme süreçlerinin birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Öğretmenlerin sürekli kendilerini geliştirmeleri için talep etikleri alanlarda destek olacaklarını da kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıl kurslarımızdan istifade eden öğretmenlerimizden sınıf dışı etkinlik projesi olanlara belli bir maddi destek sağlamayı kararlaştırdık. Ders dışı, sınıf dışı, okuma, gezi, bilim projeleri olabilir. Eğer öğretmen arkadaşımız, 'Ben çocuklara daha fazla mesai ayıracağım, daha fazla proje üreteceğim.' derse, biz de vakıf olarak onların yanında olacağız. Sivil toplum kuruluşları olarak öğretmenlerimize moral verecek, motivasyon sağlayacak işleri yapmamız gerektiğine inanıyorum. Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirmek için neye ihtiyaç duyuyorsa biz İlim Yayma ve diğer kardeş sivil toplum kuruluşlarıyla üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Biz öğretmenlerimizi güçlendirdikçe, onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirdikçe, eğitimde sonuçların da gelişeceğine inanıyorum."

"ARTIK ÖĞRENCİLERİMİZE SADECE OKUMAK KALACAK"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, Dudullu bölgesinin sanayisiyle öne çıkan bir bölge olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, bu okulun, metro ve yeni açtıkları millet bahçesinin yanında olmasının avantaj sağladığını, öğrencilerin spor alanları ve tatbikat camisinden istifade edebileceğini aktardı.

Okulun bir de yurt ihtiyacının bulunduğunu ve bunu da tamamlayacaklarını dile getiren Yıldırım, "Artık öğrencilerimize sadece okumak kalacak. Eskiden böyle okullar yoktu. Son 22 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok alanda yapılamayan iş kalmadı. Bundan sonra da devam edecek. 2019'da göreve geldikten sonra 6 yeni okul yaptık. İnşallah yeni dönemde bağışçılarımız ve bakanlığımızla 15-20 okulumuzu da tamamlarsak Ümraniye'miz 125 bin çocuğumuza kaliteli bir hizmet sunmuş olacak." diye konuştu.

Programda okulun açılış kurdelesi, katılımcılar ve öğrenciler tarafından kesildi.

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