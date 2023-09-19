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Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kimdir, konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman ve nerede çekildi?

19.09.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün Dernek 2 Sünnet filminin konusu ve oyuncuları gibi detayları merak ediliyor. En sevilen Türk komedi filmlerinden biri olan Düğün Dernek 2 Sünnet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlenmiştir. Düğün Dernek 2 Sünnet filmi 19 Eylül 2023 Salı akşamı Star TV ekranlarında olacak. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kimdir, konusu nedir? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman ve nerede çekildi?

Düğün Dernek 2 Sünnet filmi bu akşam Star Tv ekranlarında yer alacak. Filmin yapımcılığını Necati Akpınar üstlenirken hem yönetmenliğini hem de senaristliğini ise Selçuk Aydemir üstlenmiştir. İşte Düğün Dernek 2 Sünnet filmi hakkında merak edilen detaylar...

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU

Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.

düğün dernek 2

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yılında vizyona giren Düğün Dernek 2 Sünnet filminin çekimleri İstanbul Polonezköy'de ve Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleşti.

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DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Hakan Akın - Belediye Başkanı
Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi
Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
Arzu Oruç - Lobideki Kız
Ferit Aktuğ - Komiser
Tuna Kırlı - Soyguncu
Giray Altınok - Soyguncu
Alper Kadayıfçı - Soyguncu


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