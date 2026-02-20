MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı

Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Dalkılıç'ın aylık geliri de öğrenildi.

Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre şarkıcı Murat Dalkılıç, firari olarak aranan Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlendiği iddia edilen uyuşturucu içerikli partilere katıldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İfadesi ortaya çıkan Dalkılıç'ın hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söylediği öğrenildi.

Murat Dalkılıç ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı 1

PARTİYE KATILDIĞINI KABUL ETTİ

Kasım Garipoğlu'nu tanıdığını ancak düzenlenen partilere katılmadığını söyleyen Dalkılıç'a Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan incelemede partiye katılanlar arasında Dalkılıç'ın da adının bulunduğu söylendi.

Savcılığın bu çelişkiyi sorması üzerine Dalkılıç, bir kez partiye katıldığını kabul etti.

Murat Dalkılıç ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı 2

Partiye katılması için davetin Burak Ateş tarafından yapıldığını belirten Dalkılıç, söz konusu partide yaklaşık 1 saat kadar kaldığını söyledi.

Dalkılıç aylık gelirini de 250-300 bin TL olarak beyan etti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktıİsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı
4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! "Hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler"

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

4 ünlü isimden 3'ünün testi pozitif çıktı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.