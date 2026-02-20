Murat Dalkılıç'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre şarkıcı Murat Dalkılıç, firari olarak aranan Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlendiği iddia edilen uyuşturucu içerikli partilere katıldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İfadesi ortaya çıkan Dalkılıç'ın hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söylediği öğrenildi.

PARTİYE KATILDIĞINI KABUL ETTİ

Kasım Garipoğlu'nu tanıdığını ancak düzenlenen partilere katılmadığını söyleyen Dalkılıç'a Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan incelemede partiye katılanlar arasında Dalkılıç'ın da adının bulunduğu söylendi.

Savcılığın bu çelişkiyi sorması üzerine Dalkılıç, bir kez partiye katıldığını kabul etti.

Partiye katılması için davetin Burak Ateş tarafından yapıldığını belirten Dalkılıç, söz konusu partide yaklaşık 1 saat kadar kaldığını söyledi.

Dalkılıç aylık gelirini de 250-300 bin TL olarak beyan etti.