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Düğün dönüşü kaza 6 yaralı

18.08.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aracın içerisindeki 6 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü kaza 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Şarkışla-Altınyayla karayolu Konakyazı köyü yol ayrımında yaşandı. S.C.(52) sevk ve idaresindeki AK 435 ZM plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya devrildi. Araçta bulunan sürücü ve Z.S.(54), B.Y.(15), D.F.C.(22), S.Ö.(58), E.Y.(11) yaralandı. Yararılan ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazaya karışan aracın Altınyayla ilçesinde bir düğün töreninden döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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