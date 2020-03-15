Düğün evi çöktü, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi’nde düğün evinin çökmesi sonucu büyük panik yaşandı. Olayda yaralanan kişiler Hastanelere kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde Köyde yaşayan Halit Taner’in evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; oğlu Ferhhat Taner’i evlendiren Halit Taner, aynı köyde oturan Ahmet İnan’ın kızını düğünden sonra evine gelin getirdi. Gelinin eve gelmesinden sonra kalabalığın evde toplanması üzerine kağgir evin ahşaptan olan haney bölümü büyük bir gürültü ile çöktü.

Olayda evin haney kısmında bulunan vatandaşlar çöken haneyden zemine düştü. Çevredekilerin yardımı ile kurtarılan yaralılar köye çağrılan 112 Acil Servis ambulansaları ile hastaneye kaldırıldı.

Akçaköy’ün eski Muhtarı Fahri Akay, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirterek kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Akay, "Köyümüzde Halit Taner’in oğlu ile Ahmet İnan’ın kızının düğün merasimi vardı. Düğün sonunda geleneksel gelin alma işlemi tamamlandıktan sonra damadın baba evine gelin geldikten sonra ahşap evin haney kısmının çökmesi sonucu kaza meydana geldi. Şu anda ekipler gereken çalışmayı yapıyor" dedi.

