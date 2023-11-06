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Düğün konvoyunda rasgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

06.11.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halinde olan bir düğün konvoyunda silah ile rasgele ateş edildiği iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Düğün konvoyunda rasgele ateş açıldı, ekipler harekete geçti

Olay, Milas ilçesi Halil Bey Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan bir düğün konvoyundan rasgele havaya ateş edildi. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Düğün konvoyunu durduran ekipler, gerçekleştirdikleri aramda ruhsatsız silah ele geçirdi. Şans eseri havaya açılan ateşte yaralanan olmazken, gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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