YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı

Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı

21.07.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir otomobilin düğün konvoyunun önüne geçmesiyle kavga çıktı.

Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı

Polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 1 kişi darptan, 1 kişi ise panik atak geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyu yapıldığı esnada konvoyun en önüne geçen bir otomobilin durması tepkiye sebep oldu. Konvoyun önünün kesildiği iddiasıyla iki grup arasında önce tartışma yaşandı. Ardından tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Çok sayıdaki polis ve bekçi ekiplerinin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga sonlandırıldı. Kavga esnasında darp edilen bir kişi ile olayların büyümesiyle panik atak geçiren bir kişiye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahaleler sonrasında 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandıYemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı
Tokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntülerTokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntüler
Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira olduToroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira oldu
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:12
İkindi
17:08
Akşam
20:33
Yatsı
22:15

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Cumartesi

Berra eczanesi
Basiskele
Sema eczanesi
Darica
Şirin eczanesi
Izmit
Bayramoğlu eczanesi
Darica
Pelin eczanesi
Golcuk
Şifa eczanesi
Izmit
İskele eczanesi
Dilovasi
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.