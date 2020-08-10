YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Düğün organizasyonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi

Düğün organizasyonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi

ARDAHAN HABERLERİ  | 10.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderilen Nişan, Nikah, Düğün ve Sahil Bölgeleri Denetimleri Genelgesi çerçevesinde, Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükcü ve denetim ekipleri, düğün ve nişan organizasyonlarını denetledi.Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderilen Nişan, Nikah, Düğün ve Sahil Bölgeleri Denetimleri Genelgesi çerçevesinde, Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükcü ve denetim ekipleri, düğün ve nişan organizasyonlarını denetledi.
Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda nişan/düğün gibi organizasyonlarda, düğün sahipleri ve davetlilerin Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyup uymadıklarının kontrol edildiği denetimlere Ardahan Vali Yardımcısı Cem Gümrükcü ve denetim ekipleri ile birlikte kolluk kuvvetleri katıldı.
Denetleme sırasında düğün sahipleri ve davetlilere düğünlerde alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali yardımcısı Gümrükcü, Korona virüs salgını ile mücadelenin en etkili 3 kuralının maske, mesafe ve temizlik olduğunu hatırlattı.
Gerçekleştirilen denetlemede vatandaşlardan Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere mutlaka uymalarını isteyen Gümrükcü, ’’Düğünler Korona virüsle mücadelede en hassasiyet göstermemiz gereken etkinliklerdir. Farklı bölgelerden bir araya gelen insanlar düğünlerde bir arada bulunmaktadır. Mutluluğumuzu hüzne dönüştürmemek üzere lütfen tedbirimizi alalım. Salgın hastalıkla mücadele için önemli olan maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve temizlik hususlarına mutlaka riayet edelim. Salgın tehlikesi geçmiş değil, rehavete kapılmadan tedbirimizi alalım. Bu denetlemede salgınla mücadelemizin devam ettiğini insanlarımıza hatırlatıyor, Korona virüsle mücadeleye karşı toplumda bir farkındalık oluşturmak üzere sahada olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Bu vesileyle, bütün vatandaşlarımızı hem toplum sağlığı hem de bireysel sağlığımız için kurallara uymaya davet ediyoruz’’ şeklinde konuştu.
Denetim yapılan yerlerde ki vatandaşların, maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, düğüne gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma yönünde uyarılarda bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendiMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendi
Apple'ın açığını buldu: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdiApple'ın açığını buldu: Küçük de olsa bir ödül verilebilirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Düzce'de silahlı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

BBP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Kurşun seçildi

BBP Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Kurşun seçildi

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Güzelhisar’a sosyal tesis geliyor

Ardahan Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:07
Öğle
12:20
İkindi
16:11
Akşam
19:22
Yatsı
20:55

Ardahan Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Kömürcü Eczanesi
Merkez
Yenı Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Şehit İnan Akçam’ın ailesini ziyaret etti

Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Şehit İnan Akçam’ın ailesini ziyaret etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak’tan Veda Mesajı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak’tan Veda Mesajı

Serhat Ardahan Spor’dan Tebrik Ziyareti

Serhat Ardahan Spor’dan Tebrik Ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.