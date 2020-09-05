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"Düğün salonları kararı tekrar gözden geçirilmeli"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, düğün salonlarında Koron virüse (Covid-19) karşı olağanüstü tedbirlerin alındığını ifade etti.Kütahya’da 40 düğün salonu bulunduğunu ve bu alanda faaliyet gösteren esnafın zor günler geçirdiğini belirten Özdemir, "Covid-19 salgının ülkemizde tekrar artışa geçmesi nedeniyle ülkemize katma değer sağlayan düğün salonlarını olumsuz derecede etkilemektedir.Bir düğün esnasında 50 kişinin ekmek yediği şehrimizde 40 düğün salonu faaliyet göstermesi nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi gelir elde etmektedir.Bunu ülke geneline yaydığımızda ciddi bir katma değer sağladığı bilinmektedir.Son derece ciddi tedbirlerin alındığı düğün salonlarında ise şimdiye kadar Korona virüs tespit edilmemiştir.Düğünlerin bir saate düşürülmesi düğünlerin iptal olmasına ve işletmeci arkadaşların zor duruma düşmesine neden olmuştur.

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, düğün salonlarında Koron virüse (Covid-19) karşı olağanüstü tedbirlerin alındığını ifade etti.
Kütahya’da 40 düğün salonu bulunduğunu ve bu alanda faaliyet gösteren esnafın zor günler geçirdiğini belirten Özdemir, "Covid-19 salgının ülkemizde tekrar artışa geçmesi nedeniyle ülkemize katma değer sağlayan düğün salonlarını olumsuz derecede etkilemektedir.Bir düğün esnasında 50 kişinin ekmek yediği şehrimizde 40 düğün salonu faaliyet göstermesi nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi gelir elde etmektedir.Bunu ülke geneline yaydığımızda ciddi bir katma değer sağladığı bilinmektedir.Son derece ciddi tedbirlerin alındığı düğün salonlarında ise şimdiye kadar Korona virüs tespit edilmemiştir.Düğünlerin bir saate düşürülmesi düğünlerin iptal olmasına ve işletmeci arkadaşların zor duruma düşmesine neden olmuştur. Bu nedenle yetkilerden kararın tekrar gözden geçirilmesini Esnaf Derneği olarak beklemekteyiz" diye konuştu.

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