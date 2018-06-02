Düğün tarihi belli oldu

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Heyecanını muhabirlerle paylaşan şarkıcı “Biz sadece şimdiki hayatlarımızda değil, geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza ve birbirimizin ruh eşi olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden de 17’nci yüzyıl Barok dönemine ait özel bir konsept hazırlattık” dedi.