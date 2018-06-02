MAGAZİN

Düğün tarihi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

Aydilge, keman virtüözü nişanlısı Utku Barış Andaç’la 19 Haziran’da Fenerbahçe Romantika’da evlenecek.

Aydilge, keman virtüözü nişanlısı Utku Barış Andaç’la 19 Haziran’da Fenerbahçe Romantika’da evlenecek.

Düğün tarihi belli oldu

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Şarkıcı, düğün öncesinde gelinlik provası yaptı. Aydilge ünlü modacı Hanse Altın’ın Kadıköy’deki modaevinde gerçekleştirilen gelinlik provasında basın mensuplarını da ağırladı.
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Heyecanını muhabirlerle paylaşan şarkıcı “Biz sadece şimdiki hayatlarımızda değil, geçmiş yaşamlarımızda da bir arada olduğumuza ve birbirimizin ruh eşi olduğumuza inanıyoruz. Bu yüzden de 17’nci yüzyıl Barok dönemine ait özel bir konsept hazırlattık” dedi.
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aydilge düğün

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