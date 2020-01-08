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  4. Düğün videosunu kaybeden düğün salonuna tazminat davası

Düğün videosunu kaybeden düğün salonuna tazminat davası

İZMİR HABERLERİ  | 08.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

İzmir'de yeni evlenen çift, düğün videosunu kaybeden işletmeye 17 bin 500 lira manevi tazminat davası açtı - Avukat Ersin Gülsoy: "Hem gelinin hem de damadın videonun kaybolmasından ötürü uğramış olduğu manevi zararın tazminini istedik. Ne kadar üzüntü duyduklarını, bu anı bir kez daha görsel olarak yaşayamayacaklarını belirterek manevi tazminat talebinde bulunduk"

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de dünya evine giren ve en mutlu günlerinin görüntülerini alamayan evli çift, düğün salonuna 17 bin 500 lira manevi tazminat davası açtı.

Karabağlar ilçesinde yaşayan ve hayatlarını birleştirme kararı alan S.D.U. ile Ö.U, 28 Temmuz 2019'da düğün yapmak için Bayraklı ilçesindeki bir salonla anlaştı.

Çift, fotoğraf ve video çekimlerinin düğün salonu tarafından yapılması için salon sahibine 1000 lira ödeme yaptı.

Düğün sonrasında çiftin fotoğraflarını teslim eden salon yetkilileri, videoyla ilgili bilgisayarda bir sorun olduğunu, kayıtların kısa sürede teslim edileceğini bildirdi.

En mutlu günlerinin görüntülerini alamayan çift, işletme sahiplerinden de yanıt alamayınca salona ihtarname gönderdi.

Çift, görüntülerin olmadığının söylenmesi üzerine işletmenin gerekli özen ve sorumluluğu yerine getirmediği, mağdur oldukları gerekçesiyle düğün salonuna 17 bin 500 liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Çiftin avukatı Ersin Gülsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davalı firmanın düğün için dışarıdan çekim yapılmasına izin vermediğini, fotoğraf ve videoyu kendilerinin çekeceklerini söylediğini belirtti.

Müvekkillerinin düğün sonrası firmayla birçok kez iletişim kurmak istediğini, en son davalı firmadan "videonun kurtarılamadığı" yönünde yanıt aldığını ifade eden Gülsoy, müvekkillerinin yaşanan olaydan son derece üzgün olduğunu dile getirdi.

- "Ortada bir video yok"

Zararın tazmini için çekilen ihtarnameye firmadan yanıt gelmediğini aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"Müvekkillere hard diskte sıkıntı olduğu söyleniyor. Ama detayını herhangi bir yanıt gelmediği için bilemiyoruz. Kayıp mı oldu, gerçekte öyle bir video çekilmedi mi, kaset koymayı mı unuttular onu bilemiyoruz. Netice itibarıyla ortada bir video yok.

Dilekçemizde önce müvekkilin maddi zararını istedik. Video için ödemiş oldukları bedelin iadesini artı hem gelinin hem de damadın videonun kaybolmasından ötürü uğramış olduğu manevi zararın tazminini istedik. Ne kadar üzüntü duyduklarını, bu anı bir kez daha görsel olarak yaşayamayacaklarını belirterek manevi tazminat talebinde bulunduk."

Gülsoy, müvekkillerinin talebi doğrultusunda 17 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtıklarına değinerek, "Gelin hanımı dinledik. Düğününe kimler gelmiş, nasıl bir ortam olmuş, neler yaşanmış bunları daha sonra gerek kendisi gerek ileride çocuklarına izletme fırsatı olmadığı için bir hayli üzgündü. Edimin yerine getirilmemesinden kaynaklı maddi ve manevi tazminat istiyoruz." ifadesini kullandı.

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