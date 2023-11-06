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Düğün yemeğinde 7 kişi hastanelik oldu

06.11.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir yakınlarının düğün merasimine katılan 7 kişi, yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Düğün yemeğinde 7 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Uğrak köyü Musrat Mahallesi’nde bir yakınlarının düğününe katılan davetliler, düğün yemeğinden yedi. Bir süre sonra karın ağrısı, mide bulantısı ve istiğfar şikayetleri ile rahatsızlanan K.E., M.H., B.B. ve B.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra aynı şikayetlerle rahatsızlanan E.C. ve C.K. de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, bir kişi de rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Vatandaşların düğün yemeğinde tavuklu pilav yedikleri öğrenildi.

Uğrak Köyü Muhtarı Fatih Efe, “Köyümüzde Musrat Mahallesi’ndeki bir düğünde 4 kişi zehirlendi. 2 kişi daha geliyor, şu anda yoldalar. Toplamda 6 kişinin zehirlendiğini tahmin ediyoruz” dedi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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