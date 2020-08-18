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Düğünde Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

SİVAS HABERLERİ  | 18.08.2020 13:03 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde düğünde Covid-19 tedbirlerine uyulmaması nedeniyle 10 kişiye toplamda 31 Bin 500 TL ceza kesildi.Gürün İlçe Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Kıymetli Gürünlüler, ilçemizde yapılan bir düğünde iki defa uyarılmalarına rağmen Korona virüs tedbirlerine uyulmaması üzerine 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL idari para cezası kesilmiştir.

Sivas’ın Gürün ilçesinde düğünde Covid-19 tedbirlerine uyulmaması nedeniyle 10 kişiye toplamda 31 Bin 500 TL ceza kesildi.
Gürün İlçe Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Kıymetli Gürünlüler, ilçemizde yapılan bir düğünde iki defa uyarılmalarına rağmen Korona virüs tedbirlerine uyulmaması üzerine 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL idari para cezası kesilmiştir. Bu süreci el birliği ile atlatmak için maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim lütfen“ ifadelerine yer verildi.

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