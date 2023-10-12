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Düğünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

12.10.2023 14:30 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde gerçekleştirilen sünnet düğününde rastgele havaya ateş açan iki kişi jandarma tarafından yakalandı.

Düğünde havaya ateş açan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, düğün ve asker uğurlamalarında havaya rastgele ateş edilmesinin önüne geçmeye çalışan jandarma ekipleri, Harran ilçesindeki bir sünnet düğününde denetleme yaptı. Yapılan denetlemede havaya rastgele ateş eden M.O. ve M.K.H. isimli şahıslar Harran İlçe jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından tespit edildi.
Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak suçunu işleyen (2) şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılan şahsıların üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile 179 mermi ele geçirildi.

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