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Düğünler için tek kişilik ambalajlı yemek

BURSA HABERLERİ  | 12.08.2020 17:24 | Son Güncelleme

Bursa’da hazır yemek/catering sektörünün güçlü firması Yankı Yemek, vatandaşlara toplu yemek ikramı yapılan düğün, nişan, sünnet, kına gecesi ve benzeri toplu organizasyonlar için tek kişilik ambalajlarda yemek üretmeye başladı.

Düğünler için tek kişilik ambalajlı yemek

Bursa’da hazır yemek/catering sektörünün güçlü firması Yankı Yemek, vatandaşlara toplu yemek ikramı yapılan düğün, nişan, sünnet, kına gecesi ve benzeri toplu organizasyonlar için tek kişilik ambalajlarda yemek üretmeye başladı. Bursa İl Hıfzıssıhha Kurul’unun yayınladığı 111 nolu kararında yer alan, “İlimizde gerçekleştirilecek, vatandaşlarımızın toplu olarak bulunacağı öngörülen faaliyetlerde yapılacak yemek ve ikramların kapalı ambalaj içerisinde olması gerekir” şeklindeki kararına uygun olarak hazırlanan tek kişilik ambalajlardaki yemekler, organizasyon dsahiplerinden gelen talebe göre hazırlanıyor.
Yankı Yemek Pazarlama Müdürü Seda Çibuk, koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında yeniden şekillenen sosyal yaşamda ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak uygulamaları ile sektöre öncülük ettiklerini belirtti. Seda Çibuk, sosyal temas ve mesafe kuralının ön plana çıkmasıyla birlikte tek kişilik yemek menülerini tek kullanımlık kaplarda müşterilerine ulaştırdıklarını belirterek, “Bursa İl Hıfzı Sıhha Kurulu’nun aldığı 111 nolu karar doğrultusunda, tek kullanımlık menüleri kına, düğün, nikâh ve benzeri organizasyonlara da ulaştırmaya başladık” dedi.
Yeni normale hızla uyum sağladık
Seda Çibuk, Mafrt ayında ortaya çıkan salgın ile kısıtlanan nikâh ve düğünlerin 1 Haziran’dan itibaren ‘Yeni Normalleşme Süreci’ için belirlenen kurallara uyulması şartıyla yeniden başladığını hatırlattı. Kına düğün, nikâh türü etkinliklerde konuklara yemek ikram etmek isteyen organizasyon sahiplerinin, salgın kurallarına uygun yemek arayışına girdiğini kaydeden Seda Çibuk, “Özellikle dün yayınlanan Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı sonrasında, Yankı Yemek olarak ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik hizmet başlattık” ifadelerini kullandı. Salgından önce yaptıkları yatırım ile tek kullanımlık ambalajlarda, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak hazırlanmış menüleri müşterilerine sunmaya başladıklarını da kaydeden Seda Çibuk, “Salgının başladığı ilk andan itibaren işletmemizde ilave hijyen ve sanitasyon tedbirlerini aldık. Salgın süreci ve sonrasındaki yeni sürece hızla uyum sağlayarak müşterilerimizin taleplerini anında karşılamaya başladık. Talep eden müşterilerimiz için tek kullanımlık ambalajlarda menüler hazırladık. 1 Haziran’dan sonra kısıtlaması belirli kurallarla kaldırılan düğün ve nikâh organizasyonları için de talep gelmeye başlamıştı. Bursa İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı yeni karar sonrasında düğün sahipleri kapalı kapta yemek arayış içine girdiler. Bizde güçlü organizasyon yapımız ile gelen taleplere cevap vermeye başladık” dedi.
Seda Çibuk, Yankı Yemek olarak “Yemediğimizi yedirmiyoruz” sloganı ile hareket ederek birbirinden lezzetli menüler hazırladıklarını belirterek, “Kına, nişan ve düğünler için müşterilerimizden gelen taleplere göre menü hazırlıyoruz. 50 kişiden az olmamak üzere, istenildiği kadar tek kişilik yemek menüsü taleplerini karşılayabiliyoruz" dedi.

Düğünler için tek kişilik ambalajlı yemek

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