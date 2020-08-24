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Düğünlerde korona virüs denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 24.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu korona virüs salgınına karşı düğünlerde alınması gereken önlemlere ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Düğünlerde korona virüs denetimi

Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu korona virüs salgınına karşı düğünlerde alınması gereken önlemlere ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetim öncesi evlenen çiftleri kutlayan zabıta memurları, davetlileri maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Antalya’da korona virüs salgınına karşı mücadeleyi sürdüren Muratpaşa Belediyesi, pandeminin yayılmaması, hastalığın sağlıklı kişilere buluşmaması için denetimlerini sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini restoran, kafe ve alışveriş merkezi, düğün gibi çok sayıda insanın bir araya geldiği noktalarda yoğunlaştırıldı. Denetimlerde, iş yeri sahiplerine almaları gereken önlemler tekrar hatırlatılırken gerekli önlemleri almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını da belirtildi. Ekipler son dönemde aralarında hamam, sauna, berber, çay bahçesi, internet kafe, bilardo salonu, ganyan bayinin bulunduğu çok farklı sektörlerden 620 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.
Bu hafta sonu ise denetimler, yeni vakaların kaynağı olarak işaret edilen düğünlerde gerçekleştirdi. Zabıta memurları, düğünlerde, önce yeni evlenen çiftleri kutlayıp aileleri tebrik ederken, davetlileri maskelerini çıkarmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Düğünlerde korona virüs denetimi

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