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Dükkan açan berber: "Umduğumuzu bulamadık"

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.05.2020 18:13 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 50 gün sonra açılan berber, kuaför ve güzellik merkezinde çalışanlar iş başı yaptı.

Dükkan açan berber: "Umduğumuzu bulamadık"

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 50 gün sonra açılan berber, kuaför ve güzellik merkezinde çalışanlar iş başı yaptı. Bazı berberler ise bekledikleri ilgiyi göremediklerini ifade etti.
Tekirdağ Malkara’da berber Efrahim Şengider, iş yoğunluğunun eskisi gibi hareketli olmadığını ifade etti. Korona virüs tedbirlerine uyan vatandaşların evlerinde kaldığını ifade eden Şengider, “Bu krizi atlatmaya çalışıyoruz. Dükkanlar kapalıydı. Biz dedik bugün yoğunluk olur ama umduğumuzu bulamadık. Korona virüs korkusu nedeniyle millet tıraş olmaya çekiniyor. Dükkanlara gelmeye korkuyor. İnsanlar evde kalmaya alıştı. Pazar yerlerinde bile pek kalabalık yok. İşlerimiz oluyor fakat eski hareketliliğin olmadığını hatırlatmak isterim” diye konuştu.

Dükkan açan berber:

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