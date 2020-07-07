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Dükkan ihalesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak

BİLECİK HABERLERİ  | 07.07.2020 12:54 | Son Güncelleme

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait muhtelif iş yerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri, açık teklif usulü ile kiraya verilecek.9 Temmuz Perşembe günü saat 10:00’da Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda yapılacak olan dükkân ihalesi, Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayın ile vatandaşlara ulaştırılacağını söyleyen Bilecik Belediye Başkanın Semih Şahin, ‘’Şeffaf ve anlaşılır belediyecilik hizmetlerine yenilerini ekleyen Bilecik Belediyesi, kamuoyu ve vatandaşlarımızın bilgisi dâhilin de çalışmalarını sürdürüyor.

Dükkan ihalesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait muhtelif iş yerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri, açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
9 Temmuz Perşembe günü saat 10:00’da Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda yapılacak olan dükkân ihalesi, Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayın ile vatandaşlara ulaştırılacağını söyleyen Bilecik Belediye Başkanın Semih Şahin, ‘’Şeffaf ve anlaşılır belediyecilik hizmetlerine yenilerini ekleyen Bilecik Belediyesi, kamuoyu ve vatandaşlarımızın bilgisi dâhilin de çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın, Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurarak ulaşabileceği 108 adet dükkân ihalesi, Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerdir." dedi.

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Sabah
05:31
Öğle
13:10
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:24

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
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